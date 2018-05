Dan Fuss ist einer der dienstältesten Fondsmanager. Ein Gespräch über den Regimewechsel am US-Anleihemarkt und seinen größten Reinfall bei der Geldanlage.

Er verwaltet 73 Milliarden US-Dollar in Anleihedepots: Dan Fuss. Noch eindrucksvoller als die Geldsumme ist sein Alter: 84 Jahre. Kaum ein Fondsmanager dürfte so viel Erfahrung mitbringen wie der Amerikaner in Diensten von Loomis Sayles. Der humorige Stratege mit bayerischen Großeltern beschreibt während eines Aufenthalts in Frankfurt seine Vision der Marktwende bei US-Zinsen. Er rechnet mit einer Verdopplung der Rendite für die zehnjährige US-Staatsanleihe auf sechs Prozent. Kursverluste wären damit programmiert.

Herr Fuss, Glückwunsch zu Ihrer Zinsprognose. Als wir Sie vor einem Jahr danach fragten, nannten Sie uns punktgenau den heutigen Stand.Ja, das hat gepasst.

Sie prognostizierten einen Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, damals bei 2,2 Prozent, auf drei Prozent. So kam es. Nun sind wir bei 2,9 Prozent.Vielleicht sollte ich jetzt in Rente gehen...

Aber nicht bevor wir unsere Prognosefrage wiederholt haben...Wo die Rendite sein wird in einem Jahr von heute an gerechnet? Wir sind in der späten Phase eines sehr langen wirtschaftlichen Aufschwungs. In diesem Jahr dürfte die US-Notenbank die Leitzinsen vielleicht noch zweimal erhöhen.

Und was würde das für die Anleiherenditen bedeuten?Der Trend zeigt klar nach oben. In einem Jahr kann die Rendite der zehnjährigen Treasury bei 3,9 Prozent ...

