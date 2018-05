Trotz fehlenden Sicherheitskonzepts ist Fußballprofi Lukas Podolski zur Eröffnung seiner Eisdiele in Köln gekommen. Die Stadt erwägt nun ein Bußgeld.

Nach der Eröffnung der zweiten Eisdiele von Fußballer Lukas Podolski (32) in Köln zieht die Stadt ein Bußgeldverfahren gegen den Betreiber in Betracht. Der Fußballprofi war bei dem Event erschienen, obwohl die Stadt dies wegen eines fehlenden Sicherheitskonzepts untersagt hatte. Der Bericht der am Samstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...