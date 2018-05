Ende dieser Woche stimmen Spaniens Abgeordnete über einen Antrag auf Abwahl des Ministerpräsidenten ab. Ob die nötige Mehrheit zusammenkommt ist unsicher.

Das spanische Parlament wird am Donnerstag und Freitag über einen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mariano Rajoy debattieren und abstimmen. Die Sitzungen würden jeweils um neun Uhr morgens beginnen, teilte das Madrider Parlament am Montagabend mit.

Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE), die größte Oppositionsfraktion Spaniens, hatte am Freitag den Antrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die PP am ...

