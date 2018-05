Peking (ots/PRNewswire) - Am 25. Mai fand in Peking die Unterzeichnungszeremonie der Kooperation für geistiges Eigentum zwischen The Magic Castle und der NOVAEX GROUP statt. Nachdem das Schloss über ein Jahrhundert aufgebaut wurde, ist dies das erste Mal, dass das weltberühmte Magic Castle die Lizenz für seine IP an ein Land außerhalb der USA vergibt.



Das Hollywood Magic Castle wurde 1908 erbaut und befindet sich an der Franklin Avenue in Hollywood, L.A. Hier versammeln sich die besten Zauberer und die wundersamste "Magie" der Welt, es wird daher als die realistische Version von "Hogwarts" bezeichnet. Es ist eine große Ehre für Zauberer aus aller Welt, im Magic Castle aufzutreten.



Die NOVAEX GROUP, die mit The Magic Castle zusammenarbeitet, ist eine neu gegründete, innovative Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung der Kulturindustrie konzentriert. Mit dem Ruf einer Top-Adresse für Magie wird die NOVAEX GROUP ein Weltklasse-Zauberteam zusammenbringen, um die Magie auf die Erforschung tieferer Werte zu erweitern und umfassende Innovationen einzuführen.



Neben der Anwendung einer Vielzahl von magischen Techniken am offline "The Circle"-Internet-Resort, an dem die Besucher eine "magische Welt" erleben dürfen, hat NOVAEX auch vor, eine magische Schule "The Magic School" aufzubauen. Weltweit führende Zauberteams und professionelle chinesische Bildungsteams erforschen und entwickeln gemeinsam das Bildungssystem für Kinder und Jugendliche. In "The Magic School" kann Magie eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der Schüler auf Physik, Mathematik, Chemie und andere Fächer zu lenken, Kinder dazu zu bringen, Wissen zu schätzen, kreativ zu sein und die Intelligenz und Talente der Kinder zu fördern. Kinder lernen dadurch, jedes Detail, das sie umgibt, zu beobachten und selbstbewusster zu werden. Es handelt sich um eine kreative Bildungsform, die sich von jedem Bildungssystem der Welt unterscheidet.



Nach der Unterzeichnung bei The Magic Castle sollen mehr Möglichkeiten für die Integration chinesischer und westlicher Magie und die innovative Anwendung magischer Methoden geschaffen werden.



