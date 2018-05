Volkswagen will den Kampf gegen Tesla aufnehmen.

Andreas Cremer von Reuters berichtet über die E-Auto-Pläne von Volkswagen: Volkswagen hält es für möglich, seine für 2025 angepeilte Zielmarke von einer Million Elektroautos pro Jahr deutlich zu übertreffen. "Man könnte schon sagen, dass wir diese eine Million aus dem MEB-Baukasten gut überschreiten werden", sagte VW-Elektrochef Christian Senger der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview. Die Absatzaussichten in China und Europa seien größer als noch vor einiger Zeit gedacht - angetrieben durch die jüngsten Mindestquoten für Elektroautos in China, fallende Batteriekosten und steigende Produktionskosten bei Diesel-Pkw. Die Nachfrage sei zwar gewissen Schwankungen unterworfen. "aber die Indikatoren, die wir haben, zeigen, dass es klappen kann". Neben den Hauptmärkten in der EU, den USA und China gebe es noch zusätzliches Potenzial, das in den Zahlen gar nicht enthalten sei. Was die südliche Erdhälfte betreffe, müsse...

