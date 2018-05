Der Spitzenkoch verfolgt den Weg beliebter Lebensmittel vom Erzeuger bis ins Supermarktregal - zu sehen am Dienstag, 29. Mai 2018, 20.15 Uhr, in "Nelson Müllers Essens-Check - Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?". Sternekoch Nelson Müller verfolgt den Weg beliebter Lebensmittel vom Erzeuger bis ins Supermarktregal. Quelle: "obs/ZDF/Willy Weber"...

Den vollständigen Artikel lesen ...