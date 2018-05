Justin Chadwick, Hauptgeschäftsführer der Citrus Growers Association (CGA), teilte mit: "Der Newsletter der letzten Woche drückte die Exportziele in Prozentanteilen aus, um das Wachstum in diesen von der Industrie anvisierten Märkten zu zeigen. Dies rief bei einigen den Eindruck hervor, dass die Exporte an einige Ziele abgenommen haben. Obwohl dies für das UK (von...

Den vollständigen Artikel lesen ...