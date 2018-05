Im bayerischen Wackersdorf fertigt der Carbonfaser-Hersteller SGL ACF seit 2011 in einem Joint Venture mit dem Autohersteller BMW Carbonfaser-Gelege für den automobilen Leichtbau. Die stark digitalisierte und vernetzte Produktion gilt als Vorreiter für "Industrie 4.0" bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen. Dazu nutzt SGL ACF die Big-Data-Technologie des Messtechnik-Herstellers Pixargus aus Würselen für die kontinuierliche Verbesserung seiner Produktionsprozesse. An allen Fertigungslinien sind Bildverarbeitungssysteme zur optischen Inspektion von Pixargus im Einsatz, die mit den Produktionsanlagen vernetzt sind. Leistungsstarke Kameras haben die haarfeinen Carbonfasern wie mit Adleraugen im Blick und detektieren Flusen, Filamentbrüche und Abweichungen in der Struktur der Gelege mit einer Messtoleranz von weniger als ± 10 µm.

"Die Intelligenz des Systems steckt in unseren Algorithmen" erklärt Jürgen Philipps, Gesellschafter und Geschäftsführer für den Bereich Entwicklung bei Pixargus. "Die Algorithmen sorgen dafür, dass bis zu ein Gigabyte Daten pro Sekunde gefiltert und auf definierte Ausschusskriterien herunter gerechnet werden können." ...

