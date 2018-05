Die "Stuttgarter Zeitung" schreibt zu Italien:

"Die vergangenen Wochen waren in Italien eine Aneinanderreihung des Versagens - auch über das Land hinaus. Neben den politischen Kräften im Inland müssen sich auch die Polterer von außen an die eigene Nase fassen. Denn die Arroganz, mit der oftmals auf Italien geschaut wird, hat einen großen Anteil daran, dass die populistischen Kräfte so mächtig werden konnten."/zz/DP/nas

