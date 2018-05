"Der Tagesspiegel" schreibt dem Anschlag in Solingen vor 25 Jahren:

"Es war eine turbulente Zeit vor 25 Jahren. Die Zahl der Asylbewerber stieg sprunghaft an. Es kam zu An- und Übergriffen. Die Parallelen zu heute sind offenkundig. Wieder sind in kurzer Zeit Hunderttausende gekommen. Wieder wird gestritten über Herkunft, Integration, Belastbarkeit, Asylrechtsmissbrauch, sichere Herkunftsstaaten. Wieder stehen sich zwei deutsche Identitätsbegriffe gegenüber. Hier die Ableitung aus Heimat, Nachbarschaft, Gewohntem, dort die Ableitung aus Humanität, geschichtlichem Auftrag, Wir-schaffen-das-Optimismus. Doch eines ist diesmal anders. Vor 25 Jahren stand der Geist links. Das Gros der Intellektuellen bekämpfte die Änderung des Asylrechts. Heute ist das Bild eher unübersichtlich. Der Flüchtlings-Gegnerschaft angeschlossen haben sich auch solche, die gegen Antisemitismus, Frauenverachtung, Religiosität angehen. Das klingt honorig und liberal. Aber es kann auch dazu führen, die Islam- und Ausländerfeindschaft gewissermaßen zu legitimieren. Das wäre fatal."/zz/DP/nas

