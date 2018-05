Geschäftsführer Moritz Weig ließ es sich nicht nehmen, das bereits achte Weig-Kartonforum persönlich zu eröffnen und kurz in die Themen des Tages einzuführen, die auch gleichzeitig die Trendthemen der (Verpackungs-)Industrie schlechthin sind: No Plastic und die Digitalisierung. Hauptaugenmerk legte Weig dabei auf das Thema No Plastic. Denn dieses sei kein reines Industriethema, sondern auch für den Konsumenten interessant. Müsse es sogar. Dabei gehe es - sowohl allgemein als auch in den Vorträgen des Kartonforums - nicht darum, Plastik zu verdammen, sondern eine nachhaltige Message zu platzieren. Im Anschluss übernahm Weig-Marketing-Director Roland Rex, um die aktuelle Lage der Branche zu umreißen. Fazit: Jede Menge gute Nachrichten; und eine schlechte. So stehen die Wirtschaftsindikatoren überall positiv, in fast allen Ländern ein steigender Absatz der Fast Moving Consumer Goods zu verzeichnen - und die wollen verpackt werden. Die schlechte Nachricht: Noch immer macht Kunststoff 44 Prozent des Wertes aller Packstoffe aus.

Paddeln für mehr Achtsamkeit

Zu welchen Problemen dies führt, zeigte Stephan Horch im Anschluss: Horch, Fotodesigner, Künstler und passionierter Kajakfahrer, gründete im Jahr 2012 das Clean River Project, mit dem er auf die steigende Verschmutzung der heimischen Flüsse durch Plastik aufmerksam macht. Mittlerweile, so die Studie "River plastic emissions to the world's oceans" gelangen jährlich 2,4 Millionen Tonnen Plastikmüll über Flüsse in die Weltmeere. Das größte Problem dieser Art der Verschmutzung ist, dass ihre Bestandteile so klein sind. Denn haben sich die Kunststoffteile genügend zersetzt, sind sie nicht mehr aus dem Wasser herauszufiltern. Mit Aktionen, wie einer Paddeltour entlang des Rheins bis zur Nordsee, Kunstprojekten, bei denen aus Plastikmüll entstandene Motive ausgestellt werden, oder auch Recyclingprojekten mit Schulen, macht Horch seitdem auf die steigende Vermüllung der weltweiten Gewässer aufmerksam. Dabei geht es Horch nicht darum, Kunststoffverpackungen generell abzuschaffen. Sondern für einen achtsamen Umgang mit diesen zu werben. Denn was Horch und seine Unterstützer täglich aus den Flüssen hierzulande fischen, könnte die sprichwörtliche Spitze des Eisberges sein: Es gibt bisher keine Erhebung darüber, wie es unterhalb der Wasseroberfläche aussieht ...

