Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag,

den 29. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 L: Aroundtown Q1-Zahlen

07:30 D: Sixt Q1-Zahlen (10.30 h Call)

08:00 D: Rocket Internet Q1-Zahlen (10.00 h Call)

10:00 D: SGL Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt

10:30 D: Bankhaus Metzler Jahres-Pk, Frankfurt

22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: STS Group voraussichtliches Ende der Zeichnungsfrist und

Bekanntgabe Ausgabepreis

D: Henkel - Investor & Analyst Day Laundry & Home Care

USA: Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference u.a.

mit JPMorgan Chase (14:35 h), Morgan Stanley (16.10 h)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Arbeitslosenquote 04/18

08:45 F: Verbrauchervertrauen 05/18

10:00 EU: Geldmenge M3 04/18

10:00 I: Verbrauchervertrauen 05/18

15:00 USA: Case-Shiller-Index 03/18

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/18

SONSTIGE TERMINE

08:45 D: "Frankfurt Finance Summit 2018" u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg

Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld und EZB-Direktoriumsmitglied

Yves Mersch, Frankfurt

10:30 D: Pk Allianz "Konjunkturausblick 2018/2019" mit dem Chefvolkswirt des

Versicherungskonzerns, Michael Heise, Frankfurt

11:00 D: Festakt 20 Jahre Bundesnetzagentur mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

F: OECD-Forum (bis 31.05.) Thema: "What Brings Us Together", Paris

17:30 D: CFS Colloquium Series 2018 "Current Challenges in European Financial

Markets" mit Sabine Lautenschläger zum Thema "Monetary policy - End

of (hi)story?", Frankfurt°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

