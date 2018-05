Erst BMW, dann Porsche, jetzt VW: Die Umstellung auf den neuen Messzyklus WLTP fordert weitere Opfer, die Produktion vieler Modelle stockt derzeit. Bei einigen Baureihen sogar für immer - zum Beispiel beim Golf GTI.

Dass Porsche-Fahrer gerne einige Monate auf ihren Traumwagen warten, ist kein Geheimnis. Statt einen Wagen von der Stange zu nehmen, wollen sie ihren Sportwagen genau nach ihren Wünschen und Vorstellungen zusammenstellen. Wohl wissend, dass der individuell konfigurierte Wagen erst Monate nach der Bestellung ausgeliefert wird.

Doch jetzt dürfte die Wartezeit noch länger werden, denn derzeit kann kein neuer Porsche bestellt werden. Bereits gebaute Autos, die beim Händler auf dem Hof stehen, werden noch verkauft. Wer aber seinen Traumwagen gerade konfiguriert hat, kann diesen nicht mehr bestellen. Grund für die voraussichtlich bis in den Sommer reichende Pause ist mal wieder der WLTP-Zyklus.

Der neue Prüfzyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) wird im September für sämtliche Neuwagen bindend. Hat ein Modell bis dahin noch kein WLTP-Zertifikat, müssen sie vorläufig aus dem Programm genommen werden - egal ob sie die Schadstoff-Grenzwerte einhalten oder nicht. Die WLTP-Verbrauchsangaben sollen realistischer sein - und damit in der Regel auch deutlich höher. Um bis zu 20 Prozent werden die Werte steigen, schätzt etwa der Verband der Automobilhersteller (VDA).

Damit drohen ab September nicht nur bei Porsche Lücken im Angebot: BMW lässt nicht nur die Sportwagen-Ikone M3 vorzeitig auslaufen, sondern hat auch beim Siebener und den SUV-Modellen X5 und X6 den Benziner vorerst aus dem Programm genommen. Deutlich gewichtiger als der Verkaufsstopp eines 400-PS-Sportwagens oder einer Luxuslimousine sind die Lücken, die bei VW drohen: Ab August rechnet man in Wolfsburg mit Produktionspausen, was zeitweilig auch weniger Beschäftigung wegen geringerer Auslastung bedeute, sagte Personalleiter Martin Rosik dem Mitarbeiter-Magazin "Inside". Es seien auch Lieferengpässe bei bestimmten Modellen möglich. Welche Modelle genau, dazu will sich VW nicht äußern.

Alleine der VW Golf kommt auf zwei Millionen Varianten

Klar ist aber, dass der vorübergehende Fertigungsstopp bei dem Passat mit Dieselmotor nichts mit der WLTP-Umstellung zu tun hat. Hier geht es um eine fehlerhafte Anzeige im Cockpit. Nach VW-Angaben kann es bei Fahrzeugen der Baureihen Passat und Arteon, die mit 2,0-Liter-TDI-EU6-Motor mit 140 kW (190 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...