So auch in Nordhessen, wo das Unternehmen Köhler Kalk Dolomit brennt, ein kristallines Mineralgemisch aus Calcium- und Magnesiumcarbonat. Dieser Branntkalk ist vor allem für die Stahlindustrie besonders gut geeignet, weil sich der als Oxid enthaltene Magnesiumanteil (MgO) bei der Stahlherstellung positiv auswirkt und beim Veredeln des Roheisens zum Stahl die Konverterwände schützt. Generell hat der zugesetzte Kalk die Aufgabe, den Schwefel in der Schmelze zu binden. Stahlkocher gehören deshalb zu den Stammkunden des Kalkwerks aus dem hessischen Vockerode, östlich von Kassel. "Dolomitvorkommen gibt es nicht ganz so viele in Deutschland", berichtet Christian Köhler, technischer Leiter des kleinsten Kalkwerks in Deutschland.

Strom statt Kohle

Mit Blick auf die Zukunftssicherheit des Kalkstandorts hat das Familienunternehmen 2017 die Entscheidung getroffen, in einen neuen Brennofen zu investieren. Den Auftrag dafür erhielten die Spezialisten von Qualical aus Italien. Konzipiert als Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativofen (GGR) zählt dieser Typ zu den energieeffizientesten Kalkbrennern nach BVT (Beste verfügbare Technik, Bestandteil des Anlagenzulassungsrechts nach EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen).

War in der Vergangenheit für den Kalkbrenner vor allem der Verbrauch an Koks die bestimmende Größe bei den Betriebskosten, sind es heute Braunkohlestaub und elektrische Energie. "Strom war für uns bis dato nie ein Thema", blickt Köhler zurück. "Der alte Ofen funktioniert quasi mechanisch." Wenn die neue Anlage eingefahren ist, wird der Brennstoff nicht mehr zusammen mit dem Dolomitgestein schichtweise in den Ofen eingebracht und unter Feuer gesetzt, sondern mit verteilten Brennerlanzen ...

