Global Blockchain gibt Update zu Laser-Tochtergesellschaft und gibt acht neue Berater bekannt

Um die ersten Investitionen in ein robustes und langfristiges Management der Servicenodes von Laser zu fördern, hat Global Blockchain eine Tochtergesellschaft gegründet, die die Crowdsale von Laser durchführen wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen acht neue Mitglieder in seinen Beirat aufgenommen.

Vancouver, BC, 29. Mai 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. ("BLOC" oder das "Unternehmen") (FSE: BWSP; OTC: BLKCF) ("BLOC" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass es im Rahmen des kürzlich angekündigten Laser Networks ("Laser") die Tochtergesellschaft Laser Inc. in Cayman gegründet hat. Bis heute hat Laser im gesamten Blockchain-Sektor sowie von der breiteren Technologieindustrie als SWIFT-ähnliches Protokoll mit dem tausende existierende Blockchain-Netzwerke miteinander verbunden werden können, beträchtliche Aufmerksamkeit erhalten. Die Inter-Ketten-Transaktionen des Laser Netzwerks werden Blockchains ohne Grenzen arbeiten können. Der Zweck dieser Tochtergesellschaft besteht darin, das anfängliche Servicenode-Netzwerk zu verwalten, das das Blockchain-Netzwerk von Laser untermauert und dessen definierende Merkmale unterstützt. Die Crowdsale wird einen Aktienverkauf in der Tochtergesellschaft Laser Inc. beinhalten, wobei die proprietäre Photon Kryptowährung ("Photons") des Netzwerks anteilig dem erworbenen Eigenkapital zugeteilt wird. Ein Block von 6.300.000 Aktien wird in der Crowdsale zur Verfügung gestellt werden, bei einem Mindestkauf von 100 Aktien. Preise und Zahlungsformen werde noch bekannt gegeben. Für Parteien, die daran interessiert sind, einen Servicenode zu betreiben, müssen mindestens 1.000 Aktien von Laser Inc. erworben werden. Servicenode-Betreiber haben jeweils eine Stimme, um neue Mitglieder aufzunehmen und bestehende Mitglieder bei Laser zu halten. Während sich das Servicenode-Netzwerk entwickelt und immer mehr dezentralisiert und anonym wird, wird auch die Anforderung, dass die Betreiber Aktionäre sein müssen, gelockert werden. In der Anfangsphase von Laser bleibt dies allerdings eine feste Voraussetzung. Nach Abschluss der Crowdsale wird die Tochtergesellschaft Laser Inc. ein gewinnorientiertes Konsortium mit einer Kooperationsstruktur werden. Sein Zweck wird dann sein, Bildungs- und Unterstützungsressourcen für Servicenode-Betreiber bereitzustellen und Mittel für die laufende Softwareentwicklung für Laser zur Verfügung zu stellen. "Laser ist die dezentrale SWIFT-ähnliche Lösung, auf die die Blockchain gewartet hat", sagte Shidan Gouran, President und CEO des Unternehmens. "Da der Erfolg von Laser auf einer zuverlässigen Gruppe von Servicenode-Betreibern beruhen wird, vereinfacht unsere Gründung von Laser Inc. den Investitionsprozess und stellt sicher, dass finanzielle und informative Ressourcen zu Gunsten von Servicenode-Betreibern wie auch für alle Benutzer von Laser verfügbar sind". Steve Nerayoff, Chairman des Unternehmens, fügte hinzu: "Dies ist ein spannender Wendepunkt für Laser und Global Blockchain. Der Wert von Laser für den Blockchain-Bereich ist enorm - und mit diesem Schritt, den Investitions- und Onboarding-Prozess für Servicenode-Betreiber zu rationalisieren, sind wir näher dran als jemals zuvor, die dynamischste Blockchain-Lösung Realität werden zu lassen. " Das Unternehmen hat seit diesem Monat acht neue Mitglieder in seinen Beirat aufgenommen. Kevin Barnes: Als früher Anwender von Blockchain und Kryptowährungen leitet Barnes sowohl die Blocksafe Alliance als auch Blocksafe Holdings. Er ist Berater der Lifeboat Foundation, einer interdisziplinären Denkfabrik, die Technologie im besten Interesse des Menschen einsetzt. Trevor Koverko: Herr Koverko ist Mitbegründer von Polymath, dem weltweit größten Wertpapier-Token-Netzwerk. Als viermaliger Teilnehmer des Satoshi Roundtable engagiert er sich aktiv als Blockchain-Leader, nachdem er als Mitbegründer von Projekten wie Ethereum mitgewirkt und Keynote-Reden auf Blockchain- und Cryptocurrency-Konferenzen gehalten hat. Jordan Nanos: Herr Nanos ist ein Solution Architect bei Hewlett Packard Enterprise in Toronto. Er hat einen Bildungshintergrund in Elektrotechnik und begeistert sich für neue Technologien wie AI, Post-Moore's Law Computing und Blockchain. Marc Seeman: Mit über 30 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen bei IBM und Hewlett Packard Enterprise gilt Seeman als Experte für Unternehmens-IT - insbesondere bei der Nutzung von Netzwerk- und Speichertechnologien, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Er hat seine Karriere auf den Einsatz von Blockchain in IT-Anwendungen für Unternehmen fokussiert. Emma Irwin: Frau Irwin verfügt über Berufserfahrung in Bankwesen und Technologie. Sie ist derzeit als Solution Architect bei Hewlett Packard Enterprise tätig und hält einen BA-Abschluss in Informatik der Queen's University sowie technische Zertifizierungen von HPE und VMware. Katie Olver: Frau Olver ist CEO und Gründerin von Cryptoland. Katie und ihr Team überwachen die Öffentlichkeitsarbeit für die weltweit größten und aussichtsreichsten Blockchain-Unternehmen. Sie haben Kunden dabei geholfen, Millionen von Dollar in Fundraising zu sammeln. Genevieve Roch-Decter: Frau Roch-Decter ist Beraterin bei Block X Capital Corp. und Co-CEO von Grit Capital. Sie hält die CFA-Bezeichnung und hat Erfahrung als Analyst mit Fokus auf Aktienforschung in den Bereichen Bergbau, Materialien und Energie. Elizabeth McCauley: Als Mitglied des Verwaltungsrats der Bitcoin Foundation ist Frau McCauley ein einflussreicher und sehr kenntnisreicher Akteur im Kryptowährungsraum. Sie war Director of Operations und Outreach für das Bitcoin Magazin und hat die globale Geschäftsentwicklung für die in Indien ansässige Bitcoin-Börse Coinsecure überwacht. Die vollständigen Bedingungen des Crowdsales sowie das Angebotsmemorandum und das aktualisierte Laser-Whitepaper werden bis Freitag, den 15. Juni 2018, öffentlich zugänglich sein. Interessierte Parteien sollten regelmäßig die Website www.laser.xyz und die Investor-Relations-Seite des Unternehmens besuchen Aktualisierung. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, Präsident und CEO info@globalblockchain.io Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einer Vielzahl von direkten und indirekten Beteiligungen innerhalb des Blockchain-Bereichs, die von einem Team von Pionieren der Branche und frühen Anwendern aller wichtigen Kryptowährungen verwaltet werden. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen zu BLOC finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com, im CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.globalblockchain.io. Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können Aussagen, die keine historischen Fakten sind, zukunftsgerichtete Informationen enthalten, und zukunftsgerichtete Informationen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht" identifiziert werden erwartet "," Budget "," geplant "," schätzt "," Prognosen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" erwartet nicht "oder" glaubt ", oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder zeigt bestimmte Aktionen an , Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "vorkommen" oder "erreicht werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem das Ziel des Unternehmens, den derzeitigen mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozess, den interessierte Anleger durchlaufen müssen, zu rationalisieren, um sich dem Kryptowährungsraum zu nähern, um der erste vertikal integrierte Originator zu werden Manager von Top-Tier-Blockchains und digitalen Währungen. Die Gesellschaft hat keine Vermögenswerte und ihr Geschäftsplan ist rein konzeptioneller Art und es gibt keine Garantie, dass sie wie hier beschrieben oder überhaupt umgesetzt wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Erstellung solcher Aussagen als angemessen erachtet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen und Erwartungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, (i) erfolgreiches Management mit angemessenem Engagement zu beauftragen Branchenerfahrung und -expertise, (ii) Zugang zu einem Korb von Kryptowährungs-Assets und Pre-ICO- und ICO-Finanzierungen zu günstigen Bedingungen oder überhaupt, (iii) erfolgreiche Erstellung eigener Token und ICOs und (iv) Ausführung in der Zukunft M & A-Möglichkeiten im Kryptowährungsraum; Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Verfügbarkeit der notwendigen Finanzierung; erlauben und andere Annahmen und Faktoren wie hierin dargelegt. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Kryptowährungspreise; die Schätzung von Personal- und Betriebskosten; allgemeine globale Märkte und wirtschaftliche Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit nicht versicherbaren Risiken; Risiken in Verbindung mit Währungsschwankungen; Wettbewerb bei der Sicherung von erfahrenem Personal mit entsprechender Branchenerfahrung und Fachkenntnissen; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen in der Finanzprüfung und Corporate Governance Standards für Kryptowährungen und ICOs; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Interessenkonflikten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung, die zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Geschäftsplans der Gesellschaft erforderlich ist, möglicherweise nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen oder überhaupt verfügbar ist; das Risiko einer möglichen Verwässerung durch die Ausgabe zusätzlicher Stammaktien der Gesellschaft; das Risiko eines Rechtsstreits. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Präsentation abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche zukunftsgerichteten Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 