Basel - Wer kennt sie nicht, die Petite Camargue Alsacienne vor den Toren Basels? Von der französischen Regierung 1982 zum Naturschutzgebiet erklärt, zieht die Auenlandschaft am alten Flusslauf des Rheins an schönen Wochenenden regelmässig Tausende von Besucherinnen und Besuchern an. Hier läuft seit ein paar Jahren ein ebenso ambitionierter wie wissenschaftlich hochinteressanter Versuch: eines der grössten Renaturierungsprojekte Mitteleuropas. Mit der etappenweisen Ansiedlung von Grosstieren, die noch in diesem Jahr beginnen soll, tritt dieser Versuch jetzt in eine neue, faszinierende Phase.

Geht es nach den Vorstellungen des Biologen Valentin Amrhein, Professor für Zoologie an der Universität Basel und Leiter der 1989 gegründeten Forschungsstation in der Petite Camargue, werden auf der langgestreckten Rheininsel noch dieses Jahr schottische Hochlandrinder und aus Polen stammende, urtümlich anmutende Konik-Pferde grasen. «Wir wollen versuchen, mit der Ansiedlung grosser Pflanzenfresser die Vegetation auf der Insel einigermassen unter Kontrolle zu halten. In einer ersten Phase setzen wir dafür domestizierte, für eine naturnahe Haltung geeignete Rinder- und Pferderassen ein», erklärt Amrhein.

Wie auf dem Mond

Dem Stromkonzern Electricité de France (EDF), welchem die Rheininsel gehört, wurden anlässlich der Rekonzessionierung des Kembser Wasserkraftwerks umfangreiche Auflagen gemacht. Nach eigenen Angaben hat EDF in den letzten Jahren rund 20 Millionen Euro aufgewendet, um den südlichsten Teil der rund 70 Kilometer langen Insel zwischen Altrhein und dem für die Schiffahrt offenen Rheinkanal zu renaturieren. Dafür wurde ein Maisfeld von etwa einem Quadratkilometer komplett umgepflügt. 300'000 Tonnen mit Pflanzenschutzmitteln belastete Erde und Geröll mussten bewegt werden, sodass das Projektgelände vorübergehend aus einer riesigen Kiesfläche bestand: «Es sah aus wie auf dem Mond», erinnert sich Amrhein. «Wohl so ähnlich wie in früheren Zeiten, nachdem der Rhein jeweils über seine Ufer getreten war.»

Als nächstes wurde die Rinne für einen neuen Flussarm ausgebaggert und nach einem ausgetüftelten ...

