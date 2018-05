St. Gallen - Die Swiss GAAP FER können mittlerweile auf eine mehr als 30-jährige bewegte Geschichte zurückblicken. Dieser Rechnungslegungsstandard wurde ursprünglich auf Initiative des St. Galler Professors André Zünd ins Leben gerufen und erfreut sich insbesondere in jüngster Vergangenheit einer immer grösseren Beliebtheit. Der nachfolgende Artikel zeigt, was diesen Erfolg ausmacht.

Die Swiss GAAP FER geniessen in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad und eine breite Akzeptanz. Der Kreis der Anwender reicht von KMU bis zu börsenkotierten Konzernen wie Georg Fischer oder der Swatch Group.

Rund ein Drittel der Schweizer Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden erstellt ihre Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER, für die Konzernrechnungen liegt die Quote sogar noch leicht höher. Dies ergab 2014 eine Untersuchung der Universität Zürich.

Der Anstieg der Verbreitung ist markant. Bei Gesellschaften, die gesetzlich zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind, lag der Anteil an Swiss GAAP FER-Anwendern 2009 noch bei 22%, bis 2014 stieg dieser auf 39% an. Der Zuwachs um 17% in der doch relativ kurzen Zeit unterstreicht die steigende Anwenderzahl des Rechnungslegungsstandards - die Swiss GAAP FER sind auf dem Vormarsch.

Auch die branchenbezogene Verbreitung nimmt zu, aktuell beispielsweise im Non-Profit-Bereich, bei Spitälern oder bei Versicherungen. Für Vorsorgeeinrichtungen ist die Erstellung der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 26 sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Vorteile von Swiss GAAP FER

Der grösste Vorteil einer Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER besteht gemäss unserer Erfahrung darin, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage realistisch dargestellt wird. Es wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Verhältnisse eines ...

