Zürich - Die Reserven der Schweizer Pensionskassen sind 2017 auf einen Höchststand seit der Finanzkrise gestiegen. Zu verdanken ist dies einem starken Anlagejahr. Doch trotz der guten Zahlen haben die Kassen weitere Leistungssenkungen vorgenommen.

Per Ende 2017 weisen die Pensionskassen einen durchschnittlichen Deckungsgrad von knapp 114 Prozent aus, wie der am Dienstag von Swisscanto veröffentlichten Schweizer Pensionskassenstudie 2018 zu entnehmen ist. Damit verfügen sie über eine Wertschwankungsreserve von 14 Prozent gegenüber den eingegangenen Verpflichtungen. Seit der Finanzkrise 2008 sei das ein neuer Höchststand, heisst es in der Studie.

Im Anlagejahr 2017 erzielten die Pensionskassen eine durchschnittliche Rendite von 7,6 Prozent (Vorjahr: 3,6 Prozent). Damit steuerten die Finanzmärkte als sogenannter "dritter Beitragszahler" rund 63 Milliarden Franken zum gesamten Vorsorgevermögen bei. Im Vergleich dazu zahlten im Jahr 2017 die aktiv Versicherten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...