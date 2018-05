Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien folgen am Dienstag den Vorgaben ihrer europäischen Pendants und geben überwiegend nach. Wie auch in Europa wird vor allem die politische Entwicklung als Belastungsfaktor genannt und hier an erster Stelle jene in Italien. Dort drohe nun eine Neuwahl, aus der die eurokritischen Parteien als Gewinner hervorgehen könnten, heißt es. Daneben nähmen nun auch in Spanien mit dem angekündigten Misstrauensvotum gegen die Regierung die politischen Risiken zu mit ähnlichen Gefahren wie in Italien. Gleichzeitig sei unklar, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea und der Handelskonflikt der USA mit China weiter entwickelten.

In dieser Gemengelage scheuen die Finanzmarktteilnehmer zunehmend das Risiko und steuern tendenziell sogenannte sichere Häfen an. Dazu zählen der Yen, Anleihen und das Gold. Der Yen ist so teuer wie zuletzt Anfang des Monats, der Dollar kostet 109,08 Yen , verglichen mit rund 109,50 Yen zur gleichen Vortageszeit. Daneben profitiere der Yen aber auch davon, dass japanische Unternehmen zum Ende des ersten Kalenderhalbjahres im Ausland erzielte Gewinne repatriierten, also in Yen umtauschten. Der festere Yen drückt zusätzlich die Stimmung für japanische Aktien. Der Nikkei-Index verliert 0,8 Prozent auf 22.305 Punkte. In Schanghai und Hongkong geben die Indizes ähnlich stark nach.

Lediglich in Sydney legen die Kurse nach der vorangegangenen Verlustserie etwas zu. An einigen Handelsplätzen in Südostasien ruht das Geschäft feiertagsbedingt. Die Zehnjahresrendite von US-Anleihen sinkt unterdessen weiter auf 2,90 von 2,93 Prozent am Vortag.

Unter den Einzelwerten geben in Schanghai Ningbo Jinfeng um 1,5 Prozent nach. Einer Mitteilung des deutschen Autozulieferers Grammer zufolge, hat das chinesische Unternehmen ein Übernahmeangebot vorgelegt.

Want Want schießen dagegen im unmittelbaren Vorfeld der Vorlage der Geschäftszahlen um über 4 Prozent nach oben. Die Analysten von Daiwa rechnen damit, dass der Reiskuchenhersteller erstmals nach zwei Jahren wieder ein Umsatzwachstum zeigen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.019,20 +0,25% -0,76% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.304,83 -0,78% -2,02% 08:00 Kospi (Seoul) 2.463,60 -0,62% -0,16% 08:00 Schanghai-Comp. 3.116,59 -0,59% -5,79% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.601,31 -0,62% +2,28% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1631 +0,1% 1,1623 1,1681 -3,2% EUR/JPY 126,77 -0,3% 127,14 127,94 -6,3% EUR/GBP 0,8731 -0,0% 0,8733 0,8774 -1,8% GBP/USD 1,3321 +0,1% 1,3310 1,3319 -1,5% USD/JPY 108,99 -0,4% 109,38 109,46 -3,2% USD/KRW 1076,55 +0,2% 1074,50 1073,80 +0,9% USD/CNY 6,4123 +0,2% 6,3992 6,3932 -1,5% USD/CNH 6,4118 +0,2% 6,3966 6,3884 -1,6% USD/HKD 7,8460 +0,0% 7,8450 7,8449 +0,4% AUD/USD 0,7535 -0,2% 0,7548 0,7562 -3,6% NZD/USD 0,6937 -0,1% 0,6941 0,6944 -2,3% Bitcoin BTC/USD 7.153,52 -0,5% 7.192,93 7.235,99 -47,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,83 67,88 -1,5% -1,05 +11,8% Brent/ICE 75,66 75,30 +0,5% 0,36 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,00 1.298,11 +0,1% +0,89 -0,3% Silber (Spot) 16,48 16,48 -0,0% -0,00 -2,7% Platin (Spot) 906,90 906,00 +0,1% +0,90 -2,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,3% +0,01 -7,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.