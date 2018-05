Tagesgewinner war am Montag Evotec mit 2,68% auf 15,54 (86% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,89%) vor WireCard mit 2,63% auf 132,55 (84% Vol.; 1W 0,91%) und Ambarellamit 2,10% auf 43,25 (0% Vol.; 1W 0,96%). Die Tagesverlierer: Bayer mit -2,85% auf 99,81 (73% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,36%), VIG mit -2,80% auf 24,98 (92% Vol.; 1W -6,02%), Rocket Internet mit -2,80% auf 22,90 (96% Vol.; 1W -7,21%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Nestlé (585,63 Mio.), Bayer (418,42) und Daimler (406,26). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Polytec (122%), FACC (117%) und Commerzbank (115%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Valeant mit 27,3%, die beste ytd ist Netflix mit 83%. Am...

