The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476776 GRAUBUENDNER KT.BK 18-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DDA0KJ0 DZ BANK IS.C158 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P9N4 DEKA FESTZINS ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA US084659AP66 BERKSHIRE H.E. 2048 BD00 BON USD N

CA XFRA USR9900CAR71 YARA INTL ASA 18/28 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU59332AA14 MICROC.TECHN. 18/21 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU59332AB96 MICROC.TECHN. 18/23 REGS BD00 BON USD N

CA BWZ XFRA AU000000BWX7 BWX LTD EQ00 EQU EUR N

CA 87CA XFRA CA08162A1049 BENCHMARK METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 336N XFRA US21234W2026 CONTRAVIR PHARMACEUT. EQ00 EQU EUR N

CA B4O2 XFRA US97382A3095 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 EQ00 EQU EUR N