The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA13644ZAW73 CAN.PAC.RAILWAY 2018 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA CA14911ZAP68 CATERP.FINL SERV.2018 MTN BD00 BON CAD N

CA MC71 XFRA DE000A13SHP3 M-CONCEPT HOLDING ANL. 18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1Z0J96 JH-HOLDING FIN. 15/22REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T3E6 DZ BANK IS.A513 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D651 DEKABANK DGZ MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA WBNF XFRA DE000LB0M596 LBBW MTN.HYP.12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW99S8 LBBW IS.R.772 BD00 BON EUR N

CA GZFM XFRA FR0011261916 ENGIE 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011262591 UNEDIC 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA EMPB XFRA US268648AP77 EMC CORP. 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US563469TZ82 MANITOBA 13/18 BD00 BON USD N

CA TL0A XFRA US88160RAA95 TESLA 2018 CV BD00 BON USD N

CA XFRA XS1713465927 NOVAFIVES 18/25 144A FLR BD00 BON EUR N

CA PNED XFRA DE000A1R0741 PNE WIND AG ANL 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0MAN1 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US316773AD26 FIFTH THIRD B. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US49327M2H62 KEY BANK N.A. 15/18 BD01 BON USD N

CA NTHA XFRA US666807BF88 NORTHROP GRUMMAN 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US69353REN44 PNC BANK 2018 MTN FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US713448BH08 PEPSICO INC. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US717081DW00 PFIZER 16/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US91731VAA44 U.S.AIRWAYS GRP 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA USP0161KDN02 ALICORP 13/23 REGS BD01 BON USD N