FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.146 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.115 EUR

AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.123 EUR

OMV XFRA AT0000743059 OMV AG 1.500 EUR

ULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.020 EUR

05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.011 EUR

9TG XFRA FR0011726835 GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1.330 EUR

CSUA XFRA NL0010583399 CORBION N.V. NAM. EO-,25 0.560 EUR

XFRA DE000HSH3461 HSH NORDBANK MZC 17 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH35E5 HSH NORDBANK MZC 18 12/19 0.000 %

1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 0.002 EUR

9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 33.718 EUR

0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.086 EUR

BZI XFRA PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK SA ZY10 0.720 EUR

4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.400 EUR