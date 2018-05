Zürich - Trennung, Scheidung und Verwitwung sind ein grosses Verschuldungsrisiko für Frauen. Sie beantragen zwar deutlich weniger häufig Konsumkredite als Männer. Doch wenn, dann öfter aus einer Notsituation heraus. Männer benötigen Kredite dagegen häufiger für Autos. Das zeigt eine Analyse von über 30'000 Kreditanfragen durch comparis.ch.

Frauen sind beim Thema Verschuldung deutlich zurückhaltender als Männer. Beim Comparis-Partner-Service Credaris stellen sie nur 28 Prozent der Kreditanträge (Männer 72 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Auswertung von über 30'000 Kreditanfragen. Dabei agieren kreditsuchende Frauen deutlich häufiger aus einer Notlage heraus als Männer: Sie benötigen fast doppelt so häufig wie Männer Kredite in einem ernsthaften finanziellen Engpass.

Frauen brauchen mehr Kredite für offene Rechnungen und Schuldentilgung

So stellen doppelt so viele Frauen wie Männer einen Kreditantrag zur Begleichung offener Rechnungen: 7,6 Prozent aller Kreditanträge von Frauen sind dafür bestimmt (Männer 3,9 Prozent). Bei Frauen im Rentenalter ist der Kreditgrund «offene Rechnungen» sogar fast doppelt so häufig wie bei den jüngeren. Rund jeder siebte Kreditantrag von Frauen über 64 Jahren fällt in diese Kategorie.

Die Comparis-Auswertung zeigt ebenfalls: Auch bei der Rückzahlung bereits bestehender Schulden haben Frauen deutlich grössere Schwierigkeiten als Männer. Sie beantragen fast doppelt so häufig Kredite zur Tilgung bereits bestehender Schulden als Männer; etwa zur Begleichung eines privaten Darlehens (6 Prozent der Kreditgründe bei Frauen gegenüber 3,5 Prozent bei Männern). Besonders stark betroffen sind dabei junge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...