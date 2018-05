Glarus, 29. Mai 2018

Medieninformation

Glarner Kantonalbank führt Verhandlungen mit SCEx AG

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat am 9. März 2018 mitgeteilt, dass sie mit einer Kooperationspartnerin über das Verwalten von Hypothekarkrediten verhandle, die über eine Online-Plattform schweizweit Hypotheken vermittle. Verhandlungspartner der GLKB und Betreiber der Plattform ist die SCEx AG, Zürich.

Diese Online-Plattform führt die Nachfrage von Finanzinstituten nach Kapital und das Angebot an Kapital von Refinanzierern zusammen. Die GLKB bietet in dieser Partnerschaft die Dienstleistungen ihrer Kreditfabrik für die Verwaltung von Hypotheken an. Weitere Informationen gibt die GLKB bekannt, sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind.

Kontakt Glarner Kantonalbank:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch