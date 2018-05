Eine staatliche Ölgesellschaft im Nahen Osten hatte ein Projekt zur Verbesserung des Flüssiggas-Ableitungssystems in einer Verarbeitungsanlage für Flüssiggas auf einem der weltweit größten Ölfelder an einen Generalunternehmer vergeben. Das rohe Flüssiggas wird aus Erdgaskondensaten gewonnen, die in Verbindung mit großen Mengen Rohöl entstehen. Ein hoher Gehalt an flüchtigen Schwefelverbindungen ist sowohl im Hinblick auf Sicherheit als auch die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten ein kritischer Aspekt.

Der EPC-Generalunternehmer hatte hinsichtlich der Modernisierung der geschlossenen Ablass- und Entwässerungssysteme Probleme, die beste Pumpenlösung zu finden. Diese musste mit einer Vielzahl von Kohlenwasserstoffprozessflüssigkeiten fertigwerden, einschließlich eines hohen Schwefelgehalts sowie Sediment- und Wassereinschlüssen.

Doppelt wirkende Gleitringdichtung schafft Sicherheit

Die Zusammenarbeit mit einem Anbieter, der fundierte Erfahrungen bei der Einhaltung der Spezifikationen des ...

