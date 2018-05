Nach den jüngsten Kursverlusten an den Aktienmärkten wird der Dax Banken und Brokern zufolge am Dienstag morgen kaum verändert starten. Am Montag hatte der Leitindex wegen der Verunsicherung über die politische Entwicklung in Italien um 0,6 Prozent auf 12.863 Punkte nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...