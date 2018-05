Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Novartis +0,29% auf 75,78, davor 8 Tage im Minus (-3,4% Verlust von 78,22 auf 75,56), bet-at-home.com +1,27% auf 79,65, davor 5 Tage im Minus (-12,9% Verlust von 90,3 auf 78,65), SMI® PR +0,19% auf 8775,45, davor 5 Tage im Minus (-2,55% Verlust von 8988,33 auf 8759,08), Adler Real Estate -1,48% auf 14,68, davor 4 Tage im Plus (3,47% Zuwachs von 14,4 auf 14,9), SAP -1,22% auf 96,64, davor 4 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 95,85 auf 97,83), GVC Holdings -0,46% auf 11,45, davor 4 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 10,97 auf 11,5), EUR/CHF Spot +0,17% auf 1,155, davor 4 Tage im Minus (-1,96% Verlust von 1,18 auf 1,15), Ströer +0,87% auf 58,1, davor 4 Tage im Minus (-4% Verlust von 60 auf 57,6), Mologen +0,58% auf 0,865, davor 4 Tage im Minus (-10,23%...

