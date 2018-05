In der legalen Marihuana-Industrie sind große Veränderungen im Gange. In genau zwei Wochen erwartet man, dass der kanadische Senat den Cannabis Act einen Schritt näher an die Verabschiedung als Gesetz bringt. Irgendwann im nächsten Monat könnte Kanada das erste entwickelte Land der Welt werden, das Marihuana für Erwachsene legalisiert. Was bedeutet die Legalisierung wirklich für Kanadas Pot-Unternehmen? Wie wäre es mit einem zusätzlichen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar, der zu den Umsätzen dieser Unternehmen aus medizinischem Cannabis und dem Export hinzukommt? Dieses rasante Umsatzwachstum veranlasste die kanadischen Pot-Aktien dazu, ihre Produktionskapazitäten in rasantem Tempo auszubauen. Der Vorteil dieser raschen Kapazitätserweiterung besteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...