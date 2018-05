Unser Vorstandswoche Real-Geld Depot hat am Montag, 28. Mai 2018 Zuwachs bekommen. Dieses Depot liegt seit Beginn des Jahres 2018 mit über 11 % im Plus, während der DAX auf der Stelle tritt. Wir haben die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG bei einem Kurs zu 3.67 Euro gekauft. Am vergangenen Freitag hatten wir ein längeres Gespräch mit CEO Rüdiger Andreas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...