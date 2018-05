Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 80 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die IT-Dienstleister Bechtle und Cancom zeichneten sich durch ähnlich attraktive Geschäftsmodelle aus und dürften beide auch noch in den kommenden Jahren vom Cloud-Trend profitieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Im Gegensatz zur Cancom-Aktie, die in den vergangenen Monaten deutlich stärker gestiegen sei, berge das Bechtle-Papier jedoch noch rund 23 Prozent Aufwärtspotenzial, begründete er seine nun ausgesprochene Präferenz für Bechtle./edh/tih Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005158703