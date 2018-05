Mobidiag Ltd., ein finnischer Anbieter von Molekulardiagnostiklösungen, hat die Entwicklung eines Sepsistests für das neue System Novodiag aufgenommen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Zu diesem Zweck hat Business Finland (vormals Tekes) einen Kredit in Höhe von 1,5 Mio. für das erste Projektjahr bereitgestellt. Mit seinem unternehmensinternen Know-how und seinen einzigartigen patentierten Technologien verfügt Mobidiag über beste Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuartigen Tests zur Erkennung von Sepsis verursachenden Mikroben und Antibiotikaresistenzen in einer Blutprobe.

Eine Sepsis (Blutvergiftung) ist eine ernste Komplikation von Infektionen, die weltweit mehr als 30 Millionen Menschen pro Jahr betrifft und bei nicht rechtzeitiger Diagnose und Behandlung zu 6 Millionen Todesfällen jährlich1 führen kann. Derzeit besteht ein dringender Bedarf an einer zuverlässigeren und schnelleren Diagnostik zur frühzeitigen Erkennung eines septischen Schocks, um eine bessere und sicherere Patientenversorgung zu gewährleisten.

"Seit seiner Gründung ist Mobidiag auf dem Gebiet der Sepsisdiagnostik aktiv. Unser altbewährtes Produkt Prove-it Sepsis war bereits fähig, innerhalb von etwa zwei Stunden rund 80 Targets gleichzeitig in einer Blutkultur zu erkennen. Mit unserem neuen System Novodiag, das einen syndromischen Ansatz (Diagnostik basierend auf Symptomen) ermöglicht, können wir nun noch schnellere, einfachere und zuverlässigere Tests für besonders zeitkritische Anwendungsbereiche entwickeln. Schon in der Vergangenheit hat Business Finland unser Unternehmen maßgeblich unterstützt, und wir sind sehr erfreut, dass Business Finland auch weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Erfolgsgeschichte übernimmt", erklärt Tuomas Tenkanen, CEO bei Mobidiag. "Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde, die wir letzte Woche bekannt gegeben haben (siehe Pressemitteilung), ist Mobidiag für die Fortsetzung seiner Mission, Infektionskrankheiten und die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen, hervorragend aufgestellt", fügt Tenkanen an.

"Eine der Prioritäten unserer nationalen Wachstumsstrategie ist die Beschleunigung des Wachstums im Gesundheitssektor. Gesundheitstechnologien gehören in Finnland zu den Hightech-Exportsektoren mit den höchsten Wachstumsraten. Unser strategisches Ziel ist die Unterstützung des globalen Wachstums der Unternehmen, und diese aktuelle Finanzierung schafft für Mobidiag die notwendigen Bedingungen, eine Einwegkartusche zur Sepsisdiagnose für sein neues Novodiag-System zu entwickeln und so den Export finnischer Hightech-Diagnostikprodukte zu fördern", so Raimo Pakkanen, Chief Advisor bei Business Finland

Über Mobidiag Ltd

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt und vermarktet innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient den europäischen klinischen Diagnostikmarkt seit 2008. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland), Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Schweden sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Finnland und Frankreich.

Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag ein umfassendes Produktsortiment für schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen. Mobidiag kann alle Laboranforderungen unabhängig von deren Größe, Durchsatz und zentralisierter bzw. dezentralisierter Organisation erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mobidiag.com

Über Business Finland

Business Finland, das aus der Fusion von Tekes und Finpro hervorgegangen ist, fördert Wachstum durch die Unterstützung der globalen Expansionsstrategien von Unternehmen sowie Investitionen in innovative Lösungen. Unsere branchenführenden Experten identifizieren Geschäftschancen rund um den Globus und helfen dabei, diese Chancen in weltweite Erfolgsgeschichten zu verwandeln. Business Finland bietet Unternehmen folgende Dienstleistungen: Finanzierung, Netzwerkaufbau, Aufdeckung von Geschäftschancen, Innovation, Markteinführung und Unternehmensskalierung.

