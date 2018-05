Die Baader Bank hat Grammer angesichts einer möglichen Übernahme durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 66 Euro angehoben. Analyst Peter Rothenaicher hält eine mögliche Barofferte in Höhe von 60 Euro für zu niedrig und sieht daher Potenzial für einen höheres Gebot. Damit begründete er in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine nun ausgesprochene Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers./tih/ag

Datum der Analyse: 29.05.2018

ISIN DE0005895403

AXC0059 2018-05-29/08:28