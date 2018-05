Baar (awp) - Ascom hat in den USA einen Grossauftrag an Land gezogen. Zusammen mit dem US-Partner Executone of Louisiana werde das Medical Center of Southeast Texas mit verschiedenen Produkten beliefert, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Auftrag habe ein Volumen von rund 800'000 US-Dollar. Die Bestellung umfasse ...

