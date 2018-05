Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der Autozulieferer Grammer steht möglicherweise vor der Übernahme durch seinen Großaktionär. Der chinessiche Konzern Ningbo Jifeng, der bereits mehr als ein Viertel an dem SDAX-Konzern hält, prüft ein Übernahmeangebot. Der bisher in Aussicht gestellte Preis liegt bei 61,25 Euro je Aktie inklusive Dividende. Das liegt knapp ein Fünftel über dem Schlusskurs der Aktie vom Montag. Grammer wird damit mit rund 770 Millionen Euro bewertet. Ob die Verhandlungen letztlich zu einem Gebot führen, ist aber noch offen. "Es ist derzeit noch nicht abzusehen, ob die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können und ein Übernahmeangebot erfolgen wird", teilte Grammer mit. Grammer hatte sich Anfang 2017 mit dem langjährigen Partner Ningbo Jifeng gegen eine mögliche Übernahme der bosnischen Familie Hastor verbündet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 HP Inc, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages (nach Börsenschluss):

Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +6,7% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 128,0 zuvor: 128,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.718,20 -0,00% Nikkei-225 22.291,85 -0,84% Hang-Seng-Index 30.585,28 -0,67% Kospi 2.461,09 -0,72% Shanghai-Composite 3.121,30 -0,44% S&P/ASX 200 6.011,20 +0,12%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Wie auch in Europa wird vor allem die politische Entwicklung als Belastungsfaktor genannt und hier an erster Stelle jene in Italien. Dort drohe nun eine Neuwahl, aus der die eurokritischen Parteien als Gewinner hervorgehen könnten, heißt es. Daneben nähmen nun auch in Spanien mit dem angekündigten Misstrauensvotum gegen die Regierung die politischen Risiken zu mit ähnlichen Gefahren wie in Italien. Gleichzeitig sei unklar, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea und der Handelskonflikt der USA mit China weiter entwickelten. In dieser Gemengelage scheuen die Finanzmarktteilnehmer zunehmend das Risiko und steuern tendenziell sogenannte sichere Häfen an. Dazu zählen der Yen, Anleihen und das Gold. Der Yen ist so teuer wie zuletzt Anfang des Monats. Bewegung gibt es bei Aktien aus der Apple-Zuliefererkette. Hintergrund ist ein Bericht von "Electronic Times" in Südkorea, wonach Apple ab 2019 alle neuen iPhones nur noch mit Oled-Bildschirmen ausstatten will. In Tokio knickte der Kurs des LCD-Display-Herstellers Japan Display darauf phasenweise um 20 Prozent ein. LG Display legten dagegen um rund 5 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE (25. Mai)

Nach ihrem 14,6-prozentigen Absturz nach schwachen Gewinnkennziffern ging es für Gap um weitere 0,3 Prozent gen Süden. Zoe's Kitchen erholten sich minimal um 1,7 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft in Folge hoher Verluste um 40 Prozent gestürzt waren. Mattel zeigten sich indes unverändert. Isaac Larian hatte sein Gebot für eine Fusion des Spielzeugherstellers mit seiner MGA Entertainment zurückgezogen. Mattel hatte aber bereits zuvor dem Vorhaben eine Abfuhr erteilt.

WALL STREET (Freitag, 25. Mai)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.753,09 -0,24 -58,67 0,14 S&P-500 2.721,33 -0,24 -6,43 1,78 Nasdaq-Comp. 7.433,85 0,13 9,43 7,68 Nasdaq-100 6.960,92 0,16 11,22 8,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 718 Mio 802 Mio Gewinner 1.352 1.467 Verlierer 1.581 1.477 Unverändert 132 122

Uneinheitlich - Enttäuschende Konjunkturdaten in Verbindung mit kräftig fallenden Ölpreisen haben am Freitag die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Sowohl die Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern als auch der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung verfehlten die Erwartungen. Aber auch wegen des langen Wochenendes dominierte Risikoscheu. Aktien des Energiesektors verloren im Sog der Ölpreise durchschnittlich 2,6 Prozent und führten damit mit großem Abstand die Verlierer an. Chesapeake Energy brachen bei ungewöhnlich hohen Umsätzen um 5,5 Prozent ein. Im Dow büßten Exxon Mobil und Chevron 3,5 und 1,9 Prozent ein. Nutznießer der fallenden Ölpreise waren die Aktien der Fluggesellschaften. American Airlines verteuerten sich um 3,1 Prozent und Alaska Air um 3,3 Prozent. Bei Gap (-14,6 Prozent) übertraf der Umsatz im ersten Quartal zwar die Markterwartungen,doch blieb der Gewinn je Aktie hinter den Schätzungen zurück. Autodesk (-4,4 Prozent) übertraf mit den Zahlen zum ersten Quartal zwar die Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick auf das Gesamtjahr. Apple gewannen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit Samsung gewonnen hatte. Herbalife verbilligten sich um 9,6 Prozent; Großaktionär Carl Icahn will seine Beteiligung drastisch reduzieren. Foot Locker schnellten nach Vorlage überraschend guter Zahlen um gut 20 Prozent empor. Zoe's Kitchen brachen dagegen um gut 40 Prozent ein. Die Verluste in den ersten drei Monaten fielen schlimmer als ohnehin befürchtet aus.

TREASURYS (Freitag, 25. Mai)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -4,4 2,52 127,8 5 Jahre 2,76 -5,7 2,82 83,9 10 Jahre 2,93 -4,8 2,98 48,3

Die Risikoscheu der Anleger trieb am Rentenmarkt die Notierungen nach oben. Im Gegenzug entfernte sich die Zehnjahresrendite noch weiter nach unten von der Dreiprozentmarke.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 +0,1% 1,1623 1,1681 -3,1% EUR/JPY 126,86 -0,2% 127,14 127,94 -6,2% EUR/GBP 0,8739 +0,1% 0,8733 0,8774 -1,7% GBP/USD 1,3318 +0,1% 1,3310 1,3319 -1,5% USD/JPY 109,00 -0,3% 109,38 109,46 -3,2% USD/KRW 1076,10 +0,1% 1074,50 1073,80 +0,8% USD/CNY 6,4102 +0,2% 6,3992 6,3932 -1,5% USD/CNH 6,4092 +0,2% 6,3966 6,3884 -1,6% USD/HKD 7,8461 +0,0% 7,8450 7,8449 +0,4% AUD/USD 0,7537 -0,1% 0,7548 0,7562 -3,6% NZD/USD 0,6934 -0,1% 0,6941 0,6944 -2,3% Bitcoin BTC/USD 7.122,12 -1,0% 7.192,93 7.235,99 -47,9%

Der Euro zeigte sich von der Entwicklung in Italien belastet, nachdem er anfangs noch kurzzeitig davon profitiert hatte. Im asiatischen Handel war er am Montag noch bis auf 1,1728 Dollar gestiegen, im späten Verlauf markierte er bei 1,1607 Dollar ein neues Jahrestief. Bestenfalls gebe es Neuwahlen in Italien, kommentierte die Commerzbank. Diese dürften kaum günstiger für die Gemeinschaftswährung ausfallen als der vergangene Urnengang. "Die Angst vor einer Euro-skeptischen Regierung wäre das Worst-Case-Szenario und treibt die Investoren um", sagte Analyst Vincenzo Longo von IG Italia. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag legt der Yen deutlich zu. Er sei angesichts der geopolitischen Risiken als vermeintlich sicherer Hafen weiter gesucht, heißt es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,77 67,88 -1,6% -1,11 +11,7% Brent/ICE 75,54 75,30 +0,3% 0,24 +15,8%

Weiterhin belastend für den Erdölmarkt wirkte die Aussicht einer höheren Ölproduktion wichtiger Förderländer wie Russland und Saudi-Arabien. Zudem hatten die Daten des US-Ölfelddienstleisters Baker Hughes zuletzt eine erhöhte Aktivität der Ölförderung in den USA angedeutet. Brentöl reduzierte sich um 2 Prozent auf 66,55 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,33 1.298,11 +0,1% +1,22 -0,3% Silber (Spot) 16,49 16,48 +0,0% +0,01 -2,7% Platin (Spot) 907,35 906,00 +0,1% +1,35 -2,4% Kupfer-Future 3,08 3,08 +0,2% +0,01 -7,4%

Nach dem Rückgang am Freitag bewegte sich Gold volatil seitwärts. Es profitierte kaum von seinem Status als sicherer Hafen, trotz der Krise in Italien und anderer geopolitischer Unsicherheiten. Vor allem auch der feste Dollar verhinderte Kursgewinne. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.299 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die Arbeitslosenquote betrug im April wie auch erwartet 2,5 Prozent.

KUBA

Nach dem Wechsel an der Staatsspitze soll Kubas Wirtschaft weiter geöffnet werden. Die Regierung in Havanna kündigte eine Änderung der Verfassung an, um die Wirtschaftsreformen voranzutreiben und rechtlich zu verankern. Die Neuerungen sollten aber nichts an der "Unumkehrbarkeit des Sozialismus" in Kuba ändern, betonte sie.

NORDKOREA

