EDMONTON, 28. Mai 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V:APN) (OTCQB:ALTPF) (FWB:9AJ1) (Altiplano oder das Unternehmen) berichtet, dass das Unternehmen am 25. Mai 2018 einen technischen Bericht für die Kupfer-Gold-Lagerstätte Farellon, der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) erstellt wurde (der Bericht), eingereicht hat. Der Bericht unterstützt die vom Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 10. April 2018 mit dem Titel Altiplano Reports Maiden Inferred Resource At The Farellon Copper-Gold Project In Chile veröffentlichten Angaben. Es bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den im Bericht enthaltenen Mineralressourcen und jenen in der Pressemeldung.

Der Bericht vom 25. Mai 2018 trägt den Titel Technical Report For The Farellon Project, Coquimbo Region, Chile und wurde von den unabhängigen qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person gemäß NI 43-101) Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., Alfonso Rodriguez, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta, Kanada) erstellt

Der Bericht kann sowohl auf SEDAR (www.sedar.com) als auch auf der Website des Unternehmens (www.altiplanominerals.com) abgerufen werden.

Michael B. Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Über Altiplano

Altiplano Minerals Ltd. (APN:TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

