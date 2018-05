American Helium Inc.: American Helium meldet Erweiterung der Aktivitäten DGAP-News: American Helium Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Marktbericht American Helium Inc.: American Helium meldet Erweiterung der Aktivitäten 29.05.2018 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. American Helium meldet Erweiterung der Aktivitäten Vancouver, British Columbia, Kanada. 29. Mai 2018. - American Helium Inc. (das "Unternehmen" oder "American Helium") (TSX.V: AHE) (OTC:AHELF) (XFRA: 43UB), ein Ressourcenexplorationsunternehmen mit Fokus auf das globale Wachstum der technologiegetriebenen Nachfrage nach Helium, berichtet, dass eine signifikante Zunahme der Geschäftsaktivitäten zur Einrichtung eines Satellitenbüros in Denver, Colorado geführt hat, um die regionalen Geschäftstätigkeiten in Utah zu managen und um die erweiterten Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen. Die jüngste Imageänderung und der Wechsel des Unternehmensnamens, Bruin Point, wurde durchgeführt, um eine neue Aufgabe, Vision und Zielsetzungen sowie Aktivitäten in und außerhalb des überaus wichtigen Landbesitzes in Utah zu demonstrieren. Während sich der frühere Name auf einen geologischen Aufschluss in Utah bezog, der sich in der Nähe der Liegenschaft des Unternehmens befindet, so leitet der Name American Helium eine neue Ära für das Unternehmen ein und reflektiert den strategischen Plan zur Erweiterung der operativen Reichweite und Aktivität. Im Rahmen der Aktivitätsausdehnung hat das Unternehmen ein Projektabkommen mit Yankee Resources LLC aus Golden, Colorado, geschlossen und LoneTree Energy & Associates LLC beauftragt, bestimmte Landflächen im Südosten Colorados zu erwerben. Das Projekt setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die unmittelbare Zielsetzung ist das Nachbohren zweier Quellen, die nachgewiesene Heliumressourcen besitzen und Mitte der 1990er-Jahre verschlossen und aufgelassen wurden. Dies bietet das Potenzial für eine Produktion in der nahen Zukunft. Der zweite Teil des Projekts wird einen Explorationsschwerpunkt mittels Akquisition von Landflächen und einer anschließenden seismischen 3D-Erkundung bieten, die auf eine weitere Abgrenzung von Gebieten mit möglichen Heliumansammlungen zielt. Ferner berichtet das Unternehmen, dass im Rahmen des Engagements zur Aktivitätensteigerung in der Region Frank Jacobs, American Heliums President und CEO nach Denver umgezogen ist, um den Geschäftsbetrieb effektiver zu leiten. Für weitere Informationen über American Helium besuchen Sie bitte www.amerihelium.com und folgen uns auf Twitter oder Linkedln und geben unserer Facebook-Seite ein "like". Über American Helium (TSX.V: AHE; OTC: AHELF; XFRA: 43UB) American Helium Inc. ist ein Explorationsunternehmen mit Büros in British Columbia, Kanada und Denver, Colorado. Das Unternehmen exploriert zurzeit nach Helium im Südosten des Carbon County, Utah, und bewertet zusätzliche potenzielle Akquisitionen in Regionen mit bekannter Heliumproduktion. Mit den für 2018 geplanten Explorationsbohrungen, die möglicherweise signifikante Heliumressourcen besitzen, ist American Helium in der Lage, eine Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch die weltweit steigenden Heliumpreise bietet. Der Grund für den Preisanstieg ist die zunehmende Nachfrage nach Helium weltweit, die durch neue Technologieanwendungen angetrieben wird. American Helium ist an der TSX Venture Exchange, OTCQB und der Frankfurter Börse notiert. Kontakt: American Helium Inc. Tel: 604.685.9316 Email: info@amerihelium.com Nick DeMare, Director Email: nick@amerihelium.com Curtis White Email: curtis@amerihelium.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: American Helium Inc. Suite 1305, 1090 W. Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 685 9316 E-Mail: info@bruinpoint.com Internet: www.bruinpoint.com ISIN: CA11680N1033 WKN: A2JSJT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690251 29.05.2018

ISIN CA11680N1033

AXC0072 2018-05-29/09:04