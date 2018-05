Hamburg (ots) - Er spielt Konzerte, macht Werbung und am 1. Juni erscheint sein neues Album "Vergiss mein nicht!": Andreas Gabalier ist ein viel beschäftigter Mann. In Neue Post (EVT 30.5.) spricht der Volks-Rock'n'Roller über Jugenderinnerungen, Terminstress und warum er Traditionen und Rituale so sehr liebt.



Seine schönsten Erinnerungen findet Andreas Gabalier in seiner Jugend wieder. "Diese Unbeschwertheit in meinen jungen Jahren war wunderbar. Wir lebten einfach, feierten ungestört wilde Partys und entdeckten uns: Tanzen, Mopedfahren... es gab keine Handys, keinen Terminstress." Für die Zukunft möchte er sich noch keine konkreten Ziele setzen. "Ich habe das große Glück, immer noch im Hier und Jetzt leben zu dürfen und ein unfassbar aufregendes und erfülltes Leben zu haben. Für konkrete Zukunftspläne wie Heiraten und Kinderkriegen ist unser Leben momentan einfach zu turbulent. Aber eines ist ganz klar: Ich bin ein Familienmensch, kann mir vorstellen, Kinder zu haben und will meinen Lebensabend nicht allein verbringen müssen."



Andreas Gabalier legt viel Wert auf Traditionen und Rituale. Denn der Sänger weiß: "Rituale schweißen zusammen. Denken Sie nur an Weihnachten, wo die ganze Familie zusammenkommt. Wenn wir keine Traditionen pflegen, vergessen wir einander und vereinsamen. Für mich ist Tradition auch, mit den alten Kumpels um die Häuser zu ziehen. Nur wenn wir Freundschaften pflegen und die Familie hochhalten, spüren wir unsere Wurzeln."



Eine Tradition, die Andreas Gabalier mal an seine Kinder weitergeben möchte: "Dass alle gemeinsam miteinander am Tisch sitzen und sich Zeit nehmen zum Essen und miteinander sprechen. Ich sitze gerne mit meinen Liebsten am Küchentisch bei Käse, Speck, Bauernbrot und einer frischen Buttermilch."



