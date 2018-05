Die britische Investmentbank HSBC hat Novartis nach einer Investorenveranstaltung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 79 Franken gesenkt. Der Pharmakonzern sei in puncto Wirkstoffentwicklung und Innovationen weiter auf gutem Weg, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Fehlverhaltens innerhalb des Unternehmens und einiger Strafzahlungen dürften manche Investoren jedoch die Unternehmenskultur der Schweizer hinterfragen. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (Core EPS) für die Jahre 2018 und 2019./edh

Datum der Analyse: 29.05.2018

ISIN CH0012005267

AXC0077 2018-05-29/09:10