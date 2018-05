Die wackelige politische Lage in Italien hat am Dienstag erneut auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Die Aussicht auf weitere Instabilität sowie eine möglicherweise verstärkt EU- und Euro-feindliche Politik des Landes in naher Zukunft drückte den Dax im frühen Handel um 0,58 Prozent auf 12 789,12 Punkte. Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Bei Neuwahlen im Herbst könnte der Stimmenanteil der rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung zu Lasten der etablierten Kräfte weiter

steigen, vermutet Johannes Mayr von der BayernLB. "Zudem könnte ein Wahlkampf noch stärker in Richtung einer kritischen Haltung zu EU und Euro geführt werden", sagte der Anleihenexperte.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es ebenfalls abwärts: Der MDax als Index der 50 mittelgroßen Werte verlor 0,30 Prozent auf 26 544,20 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rutschte um 0,69 Prozent auf 2813,06 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab mit 0,79 Prozent noch stärker nach./bek/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0078 2018-05-29/09:12