Die Erleichterung über das Scheitern einer Regierungsbildung in Italien hielt gestern nur kurz an. Zum Handelsstart stieg der DAX noch über 13.000 Punkte, drehte dann aber schnell ins Minus. Am Ende des Tages verabschiedete er sich 0,6 Prozent schwächer aus dem Handel. Marktidee: Nike Die Nike-Aktie weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Eine seit Januar etablierte volatile Seitwärtspendelbewegung hatte das Papier am 16. Mai mit dem Ausbruch auf neue Rekordstände aufgelöst. Nach mehrtägiger Konsolidierung setzte der Wert am letzten Handelstag die Rally mit einer neuen Bestmarke bei 73,49 US-Dollar fort, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Verlässliche Signale für eine Erschöpfung des Aufwärtstrends liegen nicht vor.