Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6) hat in Q1 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 10 Millionen Euro und einen Konzerngewinn in Höhe von 75 Millionen Euro erzielt.

Der Gewinn pro Aktie lag im selben Zeitraum bei 0,46 Euro. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von 2,6 Milliarden Euro zum 15. Mai 2018.

Rocket Internet hat am 9. Mai 2018 über ein öffentliches Aktienrückkaufangebot 9.724.739 eigene Aktien zurückerworben. Die gesamten 10.765.906 eigenen Aktien wurden am 23. Mai 2018 eingezogen und somit das Grundkapital des Unternehmens auf 154.374.884,00 Euro herabgesetzt.

Die ausgewählten Unternehmen erzielten in Q1 2018 weiteres Umsatzwachstum und verbesserte Margen im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...