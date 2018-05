Die Baader Bank hat das Kursziel für Covestro von 90 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäische Chemieindustrie befinde sich in puncto Bewertung und Gewinn auf ihrem Höhepunkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem dritten Quartal 2018 dürfte aber die Ergebnisdynamik und in der Folge auch das Bewertungsniveau des Sektors sinken. Das neue Covestro-Kursziel reflektiere seine erhöhten Investitionsprognosen für den Kunststoffhersteller der Jahre 2019 bis 2022./edh/jha/

Datum der Analyse: 28.05.2018

ISIN DE0006062144

AXC0079 2018-05-29/09:19