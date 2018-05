Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Bei seinen Portfolio-Unternehmen erzielte der Startup-Inkubator höhere Umsätze und verringerte die operativen Verluste bei der Mehrzahl der Unternehmen.

Rocket Internet selbst erzielte einen Nettogewinn von 75,7 Millionen Euro im Quartal, nach einem Nettoverlust von 84,6 Millionen im ersten Quartal 2017. Der Umsatz stieg um gut 17 Prozent auf 10,2 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie betrug 0,46 Euro, nach einem Verlust je Aktie von 0,51 Euro im Vorjahresquartal.

Zu den Portfolio-Unternehmen, an denen Rocket seinen Unternehmenserfolg misst, gehören fünf Unternehmen aus vier Segmenten, darunter die Einrichtungsportale Home24 und Westwing, der Kochboxenversender Hellofresh, der im November an die Börse ging, die Global Fashion Group mit mehreren Online-Modeversand-Portalen und das kenianische Online-Versandportal Jumia. Die drei größten nach Umsatz sind Hellofresh, Global Fashion Group und Jumia. Home24 will in den nächsten Wochen an die Börse gehen.

