Die richtige Materialmischung stellt, wenn es um die Herstellung hochwertiger Kunststoffprodukte geht, bekanntlich nur eine Seite der Medaille dar. Die andere, nicht weniger wichtige, liegt in der optimalen Verarbeitung der Werkstoffe. Datenbanken und computergestützte Simulationen haben die Materialentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten zwar spürbar vereinfacht. Doch um teils sehr kosten- und zeitaufwändige Versuchsreihen kommen Entwickler und Verarbeiter "bis heute kaum herum, wenn es gilt, die immer komplexeren Kundenwünsche bezüglich der Materialeigenschaften in Produkte zu gießen", wie Peter Putsch von der Firma Exipnos, Merseburg, es formuliert.

Gesamte Prozesskette im Blick

Das exzessive Wechselspiel von Versuch und Irrtum am Prüfwerkstück ist nach Überzeugung des erfahrenen Compoundeurs und Maschinenentwicklers trotz dieser Komplexität jedoch "alles andere als zwangsläufig". Vielmehr liege das Kernproblem in der traditionell getrennten Betrachtung von Teilprozessen wie etwa Compoundieren und Spritzgießen. "Spezialisten verfügen jeweils über Erfahrungen und Daten in ihrem jeweiligen Fachgebiet", resümiert der Unternehmer, "aber es gibt keine Instanz, die diese Kompetenzen bündelt und für Anwender über die gesamte Prozesskette hinweg systematisch und leicht nutzbar macht."

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum (PAZ) in Schkopau und dem Automatisierungsspezialisten Ematik in Magdeburg arbeitet der Merseburger gegenwärtig an einer Lösung, die genau diese Lücke schließen soll. Wie die funktioniert, zeigt ...

