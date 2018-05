Nach den Verlusten der Vortage legt der Ölpreis am Dienstagmorgen wieder etwas zu. Die mögliche Lockerung der Opec-Fördergrenze steht im Fokus.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach zum Teil deutlichen Verlusten an den Vortagen zunächst stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,50 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte ...

