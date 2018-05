Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tarifverdienste steigen im ersten Quartal um 2,5 Prozent

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im ersten Quartal 2018 um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Berücksichtigt wurden tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen bei 2,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent.

Bullard mahnt zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen der Fed

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, hat seine langjährige Überzeugung bekräftigt, dass weitere US-Leitzinserhöhungen ein Fehler wären. "Es wäre Vorsicht angebracht bei der Entscheidung, ob man die Zinsen in naher Zukunft weiter anhebt", sagte Bullard laut Materialien für eine Präsentation in Tokio.

Spanisches Parlament debattiert ab Donnerstag über Misstrauensvotum

Spaniens Parlament wird am Donnerstag und Freitag über ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy beraten. Die Debatte sei für den 31. Mai und den 1. Juni angesetzt, teilte das Parlament im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Eine Abstimmung über den Antrag der oppositionellen Sozialdemokraten sei noch für Freitag geplant, könnte sich aber bis Samstag verzögern, sagte ein Parlamentssprecher.

Ex-Schatzmeister von spanischer Regierungspartei inhaftiert

Der zu 33 Jahren Gefängnis verurteilte ehemalige Schatzmeister der regierenden Volkspartei (PP) in Spanien, Luis Barcenas, ist inhaftiert worden. Der Staatsgerichtshof teilte mit, anstatt Barcenas vor dem Hintergrund eines möglichen Berufungsverfahrens eine Freilassung auf Kaution zu ermöglichen, sei er direkt ins Gefängnis gebracht worden. Wegen seiner Rolle in der Bestechungsaffäre der PP war Barcenas zuvor zu 33 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.

Macron nimmt Magazin gegen Drohungen von Erdogan-Anhängern in Schutz

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich vor das Politikmagazin Le Point gestellt, das wegen einer kritischen Titelgeschichte zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan massiv angefeindet wird. Es sei "absolut inakzeptabel", dass Werbeplakate von Le Point von den Kiosken genommen würden, "nur weil sie den Feinden der Freiheit missfallen", schrieb Macron auf Twitter. "Die Freiheit der Presse hat keinen Preis - ohne sie herrscht die Diktatur."

Proteste gegen syrischen Vorsitz der Genfer Abrüstungskonferenz

Unter dem Protest mehrerer Staaten hat Syrien turnusgemäß den Vorsitz der Genfer Abrüstungskonferenz übernommen. Der 28. Mai werde als "einer der dunkelsten Tage in die Geschichte der Abrüstungskonferenz eingehen", erklärte US-Botschafter Robert Wood im Onlinedienst Twitter. Die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad habe weder die "Glaubwürdigkeit noch die moralische Autorität" für den Vorsitz.

Trump und Abe fordern in Telefonat vollständige Abrüstung Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben in einem Telefonat die Notwendigkeit zur vollständigen Abrüstung Nordkoreas betont. "Der Präsident und der Ministerpräsident haben ihre gemeinsame Haltung zu der Notwendigkeit betont, dass die Atom-, Chemie- und biologischen Waffen sowie das Raketenprogramm Nordkoreas vollständig und dauerhaft unbrauchbar gemacht werden müssen", teilte das Weiße Haus nach einem Telefonat Trumps und Abes mit.

Brasiliens Präsident rechnet mit schnellem Ende des Streiks der Lkw-Fahrer

Brasiliens Präsident Michel Temer rechnet mit einem baldigen Ende des massiven Streiks von Lkw-Fahrern im Land. Er sei "absolut überzeugt", dass die bereits seit acht Tagen andauernde Krise binnen "ein bis zwei Tagen" zu Ende gehe, schrieb Temer im Kurzbotschaftendienst Twitter. Am Montag hielten die Proteste zahlreicher Trucker indes weiter an. Einige schienen noch radikaler aufzutreten als zuvor und forderten den Rücktritt der Regierung.

Kubas Führung möchte Wirtschaftsreformen in Verfassung verankern

Nach dem Wechsel an der Staatsspitze soll Kubas Wirtschaft weiter geöffnet werden. Die Regierung in Havanna kündigte eine Änderung der Verfassung an, um die Wirtschaftsreformen voranzutreiben und rechtlich zu verankern. Die Neuerungen sollten aber nichts an der "Unumkehrbarkeit des Sozialismus" in Kuba ändern, betonte sie. Zu den Details der geplanten Änderungen machte die Regierung zunächst keine Angaben.

Japan/Arbeitslosenquote Apr 2,5% (PROG: 2,5%)

