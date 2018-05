Pret A Manger wird Teil der Reimann-Holding. Damit sichert sich die deutsche Milliardärsfamilie eine weitere Sandwich-Kette mit bislang 530 Läden weltweit. Die erste deutsche Filiale eröffnet im Herbst.

Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann setzt ihre milliardenschwere Einkaufstour in der Lebensmittelbranche fort. Die von ihr kontrollierte JAB Holding übernimmt vom Finanzinvestor Bridgepoint die Sandwichkette Pret A Manger, wie die Firmen am Dienstag mitteilten.

Pret A Manger betreibt weltweit 530 Sandwich-Läden und will im Herbst in Berlin seine erste Filiale in ...

