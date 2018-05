Die Chance war da und sollte nach dem Willen der Bullen unbedingt genutzt werden. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte gerade das den aktuellen Druck ausgelöst. Als der Salz- und Düngemittelhersteller K+S (ISIN: DE000KSAG888) am 14. Mai die Bilanz zum ersten Quartal vorlegte, durfte man konstatieren: In etwa im Rahmen der Erwartungen, die indes nicht allzu hoch gelegen hatten. Es geht voran, aber mit unerwarteter Dynamik zu überraschen vermochte K+S nicht. Trotzdem, nachdem die Aktie als Reaktion auf die Quartalsbilanz zunächst im Minus eröffnet hatte, stieg sie. Und stieg kräftig, über die Chartmarken hinaus, die einen so wichtigen Widerstand darstellten. Warum? Eben drum.

Will meinen: Den Bullen war klar, dass K+S da jetzt bloß nicht abdrehen darf. ...

