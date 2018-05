Rocket Internet hat zum Jahresstart deinen Überschuss von 75 Millionen Euro eingefahren und die Gewinnschwelle erreicht. Ob sich Rocket auch im Gesamtjahr in den schwarzen Zahlen halten wird, bleibt aber offen.

Die Berliner Startup-Schmiede Rocket Internet hält nach neuen Investitionsmöglichkeiten Ausschau. "Wir suchen nach Gelegenheiten im Technologiesektor", sagte Rocket-Chef Oliver Samwer am Dienstag zu Journalisten. Es gebe aber kein Zeitfenster. Derzeit könnte Rocket aus dem Vollen schöpfen: Mitte Mai hatte das im Mdax notierte Unternehmen 2,6 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Analysten und Anleger hatten sich zuletzt verstärkt gefragt, wann Rocket sein Kapital wieder in Jungfirmen steckt. "Wir schauen uns Fintech an, große vertikale ...

